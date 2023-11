ÜLEVAADE ⟩ Meri ei halasta! «Estonias» vallandub päästeparvel paanika

Üle 15 miljoni euro maksma läinud katastroofisari «Estonia» on jõudnud seitsmenda jaoni, mis tähendab, et järgmisel pühapäeval jõuab Telia Inspira eetrisse seriaali viimane peatükk ning loodetavasti kandub «Estonia» edasi sellisele platvormile, kus kogu sarja saab ühe jutiga vaadata. Kui seitsmendat jagu kuidagi kokku võtta, siis kandvaks motiiviks on selles osas abituse ja segaduse tunne. Seda kogevad nii alla andmast keelduv uurija Peltonen kui ka katastroofi järel oma elunatukese külge klammerdunud ellujäänud, kes päästeparvel kopterit ootama peavad.