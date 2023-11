Eesti dokumentaal «Savvusanna sõsarad» nomineeriti Rahvusvahelise Dokumentalistika Ühingu IDA auhinnale kahes kategoorias: parim operaatoritöö ja parim montaaž. Film on jõudnud kinolevisse kaheksas Euroopa riigis ning suurlinnades New Yorgis ja Los Angeleses. «Savvusanna sõsarad» on hetkeseisuga võitnud kümme auhinda, millest värskeim on PÖFFi Balti filmi võistlusprogrammi parima filmi auhind.