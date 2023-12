INTERVJUU ⟩ Laulja Rahel: ma ei soovi enda ümber kedagi, kelle kavatsused ei ole head

Rahel, kes on muusikaliselt tegev olnud juba pikka aega, on alles nüüd jõudnud selleni, et valminud on tema esimene debüütalbum «Nerve» - ideaalne segu alternatiivsest popist, R'n'B'st ja kübekesest soulist. Album, kuhu Rahel on pannud natuke kõigist oma emotsioonidest ja siis veel natuke lisaks, mis räägib iseenda kehtestamisest ja oma ebakindlustest üle olemisest.