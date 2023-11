In memoriam Reet Varblane 14. IX 1952‒25. XI 2023

Reet Varblane lõpetas 1975. aastal Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna, kus oli ainsana Eestis võimalik spetsialiseeruda toona kunstiajaloole. Tartu Ülikooli ajaloo-õppes rõhutati akadeemilist põhimõtet «sine ira et studio» ehk «ilma vihkamise ja erapoolikuseta» ning on kerge mõista, et Reet Varblase edasise erialase tegevuse aluseks oli see printsiip nii enne kui ka pärast Berliini müüri.