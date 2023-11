Diana Leesalu kohandas koos Kaarel Väljamäega lavastuseks ligi pool sajandit vana samanimelise John Cassavetese filmi «Opening night». Linnateatri lavastuse peaosades on Elisabet Reinsalu ja Alo Kõrve ning Argo Aadli.

Kui esimest korda mõtlesin «Esietenduse» peale, siis esmane reaktsioon oli, et kas tulnukad on Diana Leesalu röövinud ja asendanud koopiaga. Lavastaja kohta, kes on hiljaaegu teinud natsitüki «Nad tulid keskööl» või mullu «451 kraadi Fahrenheiti», paistis materjal ootamatuna, kuidagi liiga lihtne võrreldes nimetatud kahe lavastusega.