Praegu kinodes jooksvas ajaloofilmis «Lillekuu tapjad» üles astuv tippnäitleja Robert De Niro pidas New Yorgis Gothami filmiauhindade jagamisel tähtsa filmiga seotud kõne. Kõnet pidama hakates märkas De Niro, et ekraanilt, millelt ta teksti loeb, on osa kõnest eemaldatud, mida De Niro nördinult kõigile ka ütles. Julge näitleja luges ekraanilt ära kustutatud teksti siiski oma telefonist ette.