VÄRSKE MUUSIKA ⟩ Laulja Rahel avaldas debüütalbumi «Nerve»

«Albumi helipilt kujunes kuidagi loomulikult, otsides midagi enda jaoks värsket ja põnevat. Tundub, et olen omadega mingis pisut mässumeelses ajastus, kus mu enese vanad reeglid ja mänguväljak enam ei kehti. Ma arvan, et koostöös oma geniaalsete produtsentidega leidsime saundi, mis kajastab kõige paremini mind praeguses hetkes. Temaatiliselt, kui »Nerve« oleks film, siis tema peategelane oskaks kõiki võitluskunste, kõiki relvi käsitleda ja ei kardaks seda vajadusel teha. Kord tegeleb ta arvete klaarimisega; kord satub inimröövi ohvriks, ja naudib, et ta auto pagasnikus kinniseotuna järjekordsesse seiklusesse on sattunud. Samas, näeksime teda ka suurlinna katusekorteris siidist hommikumantlis, õrna ja haavatavana, kogemas iseenda sügavust ning igatsemas millegi tundmatu järele,» kirjeldas Rahel albumi kontseptsiooni.