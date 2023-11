Jaak Alliku analüüs: Tiit Ojasoo kui poliitilise teatri suurmeister

Tiit Ojasoo loodud «Vend Antigone, ema Oidipuse» on juba paljud spetsialistid kiitnud väga heaks lavastuseks. Minu jaoks hakkas see valmima juba enne etenduse nägemist, kui kuulsin «Plekktrummis» Joonas Hellermaa vestlust Ojasooga. Lavastaja väitis seal, et poliitilist teatrit ta enam ei tee, sest polevat enam selle aeg. No ei uskunud ma neid sõnu mehe suust, kes on loonud meie kõigi aegade parimad ja poliitilist reaalsust otseselt mõjutanud teatrisündmused.