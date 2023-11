Suri hiilgav rokkmuusik ja kitarrist

Laulja Jaz Coleman on öelnud, et Walker tahtis bändi tulla ajalehes nähtud kuulutuse peale: «Ta kostis, et ei ole kunagi bändis olnud ja mängib kitarri ainult ema magamistoas, aga on sellegipoolest kõige parem kitarrist üldse,» on Coleman meenutanud esimest kohtumist Walkeriga.