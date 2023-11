Ristirahvas, rõõmusta! Terve pühadekuu mängib Eestis kaunis muusika

1. detsembril kell 20 Tartu Pauluse kirikus ja 2. detsembril kell 20 Tallinna Niguliste kirikus toimub kontsert «OreliÖÖ. In dulci jubilo». Mängivad organist Andres Uibo ja tema viiuldajast tütar Mari-Liis Uibo. Kavas on orelimuusikat endistest aegadest tänapäevani – Bachi koraalieelmängud, Liszti süit jõululauludest «Weihnachten» ja «Ave Maria», Biberi «Kaitseingel», Andres Uibo «Petlemma täht» jpm.

9. detsembril kell 19 on Tallinna Raekojas kontsert «Õhtu ilu», esinevad Maria Listra (sopran) ja barokkansambel Flordante koosseisus Villu Vihermäe (viola da gamba) ja Saale Fischer (klavessiin). Kõlavad Händeli, Cavalli, Monteverdi jt sädelevad muusikapärlid. Need on advendiaja intiimsed hetked mõtisklemiseks, endasse vaatamiseks ja koosolemise nautimiseks kõrgelt hinnatud Eesti tippmuusikute esituses.

Traditsioonilised aastalõpukontserdid on 28. detsembril kell 19 Tartu Jaani kirikus ja 29. detsembril kell 19 Tallinna Jaani kirikus. Esinevad kammerkoor Collegium Musicale, dirigent Endrik Üksvärav ja Raun Juurikas (klaver). Kavas on Robert Jürjendali-Tõnu Õnnepalu kooritsükkel «Seitse valgusluike». See teos valmis kevadsuvisel ajal Harjumaal, Jürjendali Aaviku talu avatud aknaga töötoas, vaatega sirelipõõsastele, hortensiapuhmastele ja arhailistele õunapuudele. Robert Jürjendal: «Õnnepalu luuletused on meeleolult muutlikud nagu Eesti loodus, pakkudes ruumi luuletekstides peituvatele sisekaemustele ja kohati valuliselt hapratele kujunditele. Teos räägib inimesest, tema maailmatunnetusest ja soovidest, sekka imekaunid looduspildid ja unistused, meie igapäevased igatsused, mis on justkui käeulatuses, aga siiski kättesaamatud.»