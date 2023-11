New York, ma armastan sind, aga sa käid mulle pinda!

Selle laulvad kitarristid Thurston Moore ja Kim Gordon (tema küll bassil) olid abielupaar ja bändi selgroog, kuni nende vahele tuli naine, keda võrreldi Yoko Onoga. Gordon rääkis oma versiooni juhtunust 2015. aasta raamatus «Girl In A Band». Muidugi ootab lugeja, mida jutustab Moore suhte puhkemisest ja purunemisest värskes teoses «Sonic Life». See pole Moore'i esimene raamat, aga see on tema esimene endast rääkiv.

Nii väidab kirjastus. Tegelikult kordab Moore peamiselt raamatute «Mix Tape» ja «No Wave» lugusid kassetikultuurikunstist ja põrandaalusest New Yorgist, samuti «The Lollapalooza '95 Tour Journalsit». 500-küljelisena on «Sonic Life» väsitav. Moore on kirja pannud iga mõjutanud plaadi ja söödud viineripiruka, aga need on ainult ülestähenduste jada. Ta kirjutas teose isegi neli korda pikema. Toimetaja võttis suurema osa maha.