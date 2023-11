Ent Agana sõnul on tuba juba iseenesest tervikuna märkimisväärne ja väärib seetõttu vaatama tulemist. «Oma silm on kuningas,» ütleb Agan. «Me oleme näitamiseks välja toonud Rihole olulisi asju, sealhulgas kaks tema võib-olla kõige olulisemat kitarri läbi tema loometee. Lisaks on toas mõned isiklikud asjad, nagu kaabu ja piip, ning spetsiaalselt Riho jaoks tellitud kitarriplokid, mis on tulnud meistri enda pühendusega Ameerikast. Need kõik on väga tähenduslikud asjad,» sõnab ta.