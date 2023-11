ÜLEVAADE ⟩ Eesti Muusika Nädala briljantsed interpreedid esitasid nii pärleid kui šedöövreid

Festivali baasiks on meie solistide ja kammermuusikute elitaarne tempel, muusikaakadeemia suur saal.

Eesti Muusika Nädala nelja autorikontserdi autorid olid nutikalt valitud. Rudolf Tobias (1873–1918), meie esimene professionaalne helilooja, kelle teosed on enamikus oma žanris esimesed; Eduard Oja (1905–1950) – asjatundjate arvates meie kõigi aegade suurima andega looja ja traagilisima, Valgrega sarnase lühikese eluga; Mati Kuulberg (1947–2001) – anderohke kiirkirjutaja, kammeržanri piiride laiendaja ning teenimatult varjus olnu pärast lahkumist, ja Rein Rannap (1953) – imelapsest pianist, crossover-helilooja, kelle kammermuusika loomingut oli nüüd just võimalus avastada. Niisiis eesti heliloomingu elitaarne valik aastast 1891 kuni 2022, nii on dateeritud varaseim ja viimased esitatud teosed.