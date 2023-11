Rainer Sarnet otsib vabaduse tunnet

Rääkides filmi võitlussteenidest lisas ta, et need ei üldse nii vihased ja realistlikud, vaid pigem tantsulised. «See on ilu ja vabaduse tunne. Kõik, kes võitlevad, lihtalt tantsivad ja lendavad. Õigeusu ja kung fu ühisosa ongi just lendamine. See, et gravitatsiooni ei ole ja kõik on võimalik.»