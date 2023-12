Šveitsis sündinud kultuuriajaloolane ja astroloog Richard Tarnas töötab USAs Californias filosoofia- ja psühholoogiaprofessorina. Tema tuntumad raamatud on «The Passion of the Western Mind: Understanding the Ideas That Have Shaped Our World View» ja «Cosmos and Psyche: Intimations of a New World View».

Foto: Ginaloganphotography/wikipedia