NÄDALA PLAAT ⟩ Pedigree – bänd, mis viib silmad peast

Kunagi küsis õepoeg mult, mida ta peaks tegema, et raamatut kirjutada. Vastasin, et raamatuid peaks kõigepealt lugema. Muusika puhul tundub, et on kahte sorti artiste, ühed on muusikafännid (nad on ilmselt vähemuses, kuid teevad enamasti paremat muusikat) ja teised mitte nii väga. Üsna lambist üldistades võib öelda, et vähemalt tänapäeval läheb teistel kommertslikus mõttes paremini.