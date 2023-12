Juurikas. Juhtum sööklas number üks

Kremli söökla oli täis vastutavaid töötajaid, kes seadusega ettenähtud lõunatunnil manustasid organismi täisväärtuslikuks funktsioneerimiseks vajalikke valke, rasvaineid, süsivesikuid, vitamiine ja mineraale. Ainus vaba tool paistis nurgas, kus kurvas üksinduses norutas Medvedev. Narõskin oleks soovinud istuda kusagile mujale, kõige parema meelega muidugi lauda, kus troonis seltsimees Patrušev, kuid parata polnud midagi. Kremli võimuvertikaal ilmutas ennast halastamatu selgusega isegi sööklas ja Narõskin teadis, et enne ebasoosingust pääsemist pole paremat positsiooni loota. Hea seegi, et tema propusk sööklasse number üks üldse kehtis veel. Need, kelle load olid annuleeritud – nagu näiteks Gerassimov ja Surovikin – leidsid end einetamas märksa ebameeldivamas kohas.