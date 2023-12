TILL TALLINNAS ⟩ Skandaalne laulja Till Lindemann on publikut alati šokeerinud

1963. aastal sündinud Till Lindemann on saksa laulja ja laulukirjutaja ning ilmselt maailma edukaima Neue Deutsche Härte žanrisse kuuluva bändi Rammstein ninamees ja sooloprojekti Lindemann vokalist ja sõnade autor. Sageli on meest peetud suisa üheks kõigi aegade parimaks metalbändi ninameheks. Kunstilise inimesena on Lindemann mänginud ka filmides ning avaldanud kolm luuleraamatut.