Kuidas mälu muutub fun fact’iks: Juhan Ulfask, Eero Epner jt Lubjlanas esietendusel

«Fun Fact» on teadmiste ja loogilise mõtlemise pühitsus. Inimene on küsiv olend. Me tahame küsida. Ja vahel tahame anda küsimustele ka õiged vastused. Kuid ainult vahel. Seilame faktide ookeanil, puhudes tuult järelduste purjedesse ja vältides eksiarvamuste karisid. Kahe riigi ühise mineviku asemel uuritakse, mis on see, mis meid üleüldse mingil moel liidab.