GALERII ⟩ Imeline muusikaõhtu: Hans Christian Aavik säras koos Tallinna Kammerorkestriga

«Aavik Salzburgis» järgmised kontserdid toimuvad 22. veebruaril, 21. märtsil, 18. aprillil ja 25. mail 2024. Kontserdikavadega on võimalik tutvuda www.aaviksalzburgis.ee veebilehel. Iga kontserdi solist on Hans Christian Aavik ning sarja kunstiline juht on Tõnu Kaljuste.