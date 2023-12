Metsatöll nimelt tähistab uue aasta alguses oma 25. sünnipäeva ning naases äsja edukalt Euroopa tuurilt, et uue aasta alguses uuesti Euroopasse tuuritama asuda. Mis tunne on nii kaua bändi teha? Kuidas valmistuvad mehed tuuriks ja millal on oodata Metsatöllu uut muusikat?