Olen lavastaja Katariina Undi õpilane olnud, tema oli minu erialaõppejõud lavakunstikoolis ja olen temaga ka ühe lavastuse koos teinud – «Klaasist loomaaia». See oli hästi põnev ja viljakas töö. Ja oli juttu, et kui ta kunagi midagi tahab lavastada, siis on mõlemal soov koostööd teha ja ühel hetkel läksid asjad nii, et tuli see «3ÕDE».