Selgus, mis jäi järgi Raadio 2 Õhtuse vööndi saadetest

«Tugev ajakirjanduslik sisu ja peavooluhittidele alternatiivi pakkuv muusikavalik koos eristuvate muusikasaatega, need on Raadio 2 programmi olulised alustalad,» selgitab Raadio 2 peatoimetaja Margus Kamlat eesmärki kujundada Raadio 2st informatiivne muusikaraadio. Uuenev programm on tema sõnul hea kaaslane nii melomaanile kui ka uudishimulikule noorele täiskasvanule, kes kõrvuti päevakajaliste teemadega tunneb huvi pop- ja alternatiivkultuuri vastu. «Loodame uue programmiga senisest paremini kõnetada noori vanuses 25+ eluaastat.»