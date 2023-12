GALERII ⟩ Viikingid vallutasid Tapperi: Ereb Altor andis eestlastele võimsa kontserdi

Ereb Altor loodi aastal 2003 kahe Isole liikme poolt jätkamaks eelneva bändi Forlorn tugevalt Bathory loomingust inspireeritud black/viking metalit. Eelmise, 2015. aasta kontserdiga võrreldes on bändil ilmunud päris mitu albumit ning neist kaheksas ja seni viimane, «Vargtimman» (2022), on kriitikute poolt kilbile tõstetud kui väärt peatükk raamatus, mille eessõna on kirjutanud legendaarne Quorthon.