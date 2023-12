New York Times valis «Savvusanna sõsarad» aasta parimate filmide hulka

«Paljud suurepärased ja kõvasti tähelepanu pälvinud filmid, sh «Barbie» ja «Poor Things», jutustavad naiste teekonnast maailmas, mis on endiselt patriarhaadi poole kaldu. Eesti dokumentaalfilm «Savvusanna sõsarad» on mulle aga kõige sügavamalt meelde jäänud. See visuaalselt mõjuv ja ebatavaliselt avameelne dokumentaal tabab ehedust, mida vähesed mängufilmid suudavad nii vahetult edasi anda,» kirjutas Wilkinson.