Jazzimaiuspala: MUBAs toimub Tõnu Naissoo trio aastalõpukontsert

Tõnu Naissoo astub sel õhtul lavale koos oma trioga, kuhu kuuluvad veel kontrabassist Taavo Remmel ja trummar Ahto Abner.

Preemia rahastamist korraldanud Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubitsa sõnul võtab kontsert kokku need mõtted ja põhjendused, mille alusel Tõnu Naissoo oma kolleegide tunnustuse pälvis. «Märkamise kultuuri edendades peame hoidma fookust enam inimestel ja ning pikendama emotsiooni kaugemale ühest tseremoniaalsest hetkest. Selle kontserdi korraldamise eesmärk ongi kinkida maestrole veel üks ülev õhtu ja nagu ma olen aru saanud, siis temalgi on sama plaan publikuga,» sõnas Kubits. Tema sõnul ei ole tegemist vaid tavapärase kontserdiga. «Õhkkond on keskmisest pidulikum ja välistada ei saa ka üllatusi,» lisas Kubits.

Eesti staažikaim ja mitmekülgseim jazzpianist Tõnu Naissoo armastab erinevaid klahvpille mängides klaveri kõrval ka süntesaatoreid, elektrilisi klahvpille ja hammondorelit. Praeguseks on Tõnu Naissoo salvestanud üle 30 omanimelise heliplaadi, neist 15 on ilmunud Jaapanis. 2014. aastal andis Norra label JazzAggression Records välja Tõnu Naissoo trio albumi salvestustega aastaist 1967-1969. Pianist on esinenud ka koos DJ’dega ning klubilavadel elektroonilise jazzi kooslusega Eclectic Electric. Heliloojana on ta kirjutanud rohkesti teatri- ja filmimuusikat, neist tuntuim on koos isaga loodud muusika menufilmile «Viimne rekliikvia».

Aastatel 1989-90 oli ta esimene eesti jazzmuusik, kes sai stipendiumi enese täiendamiseks Berklee Muusikakolledžis USA-s. On teinud seitse kontserttuuri Jaapanisse ning viimasel ajal on Tõnu Naissoo esinenud taas ka soolopianistina ja erinevates ansamblikoosseisudes Moskvas, Peterburis, Jaroslavlis ja Arhangelskis ning Moskva plaadifirma ArtBeat on välja andnud seitse albumit. Tõnu Naissoo on pälvinud tunnustused: 1991 Eesti Raadio Aasta Muusik, 2011. aastal Eesti Muusikanõukogu muusikapreemia (Eesti džässi suurkuju), 2017. aastal Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia (rikkalikud džässiaastad: 50 aastat viljakat loomingulist tegevust heliloojana ja džässpianistina, traditsioonide järjepidevuse hoidjana), 2020. aastal Valgetähe V klassi teenetemärk, 2021. aastal Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia, 2023. aastal elutööpreemia «Panuse eest Eesti Jazzi arengusse» aastatepikkuse töö ning jazzmuusika populariseerimise eest.