GALERII ⟩ Õhtu täis kaunist muusikat: Mari Kalkun esitles albumit «Stoonia lood»

Mari Kalkun on oma suvel ilmunud albumit lühikese aja jooksul esitlenud juba 9 riigis üle maailma - Kanadas, Suurbritannias, Belgias, Norras, Portugalis, Ungaris, Põhja-Makedoonias, Lõuna-Koreas ja Eestis. Nüüd aga avaneb selleks suurepärane võimalus kodupublikul Tallinnas. Album on kõlanud vägevates maailma raadiojaamades ning muuhulgas on see pälvinud viie tärni arvustuse mainekalt väljaandelt Financial Times ja valitud Transglobal World Music Chart edetabeli esikohale. Samuti on album valitud armastatud väljaande Songlines parimate albumite sekka ja edetabeli European World Music Chart TOP 10sse.