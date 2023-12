ROKKIVAD HOLOGRAMMID ⟩ Kuidas viimase kontserdi andnud Kiss surematuks saada plaanib

Oma viimase kontserdi lõpetas Kiss lauluga «Rock and Roll All Nite». Seejärel kadus rokkbänd tuleleekide ja tossu sisse ära. Kui toss hajus, kustusid ka tuled ning laval olevale ekraanile ilmus digitaalne Kiss suurejoonelisel virtuaalsel taustal. Bändi liige Paul Stanley hüüdis: «Kissi armee! Teie armastus, teie vägi on teinud meid surematuks. Nüüd algab Kissi uus ajastu. Oo jaa!». Publikule näidatud videos esitas virtuaalne Kiss ka ühe laulu.

Selle uue ajastu eesmärgiks on Kissile virtuaalse bändiga raha juurde tuua. Uue sõu loojaks on ettevõte Pophouse Entertainment, kes on loonud ka ABBA liikmetest noored virtuaalsed versioonid ja sõu «Voyage». Pophouse'i ja Kissi ühinemine ei tule üllatusena, sest rokkbänd on oma imidžit juba pool sajandit kaubastanud. Ainult tulevik näitab, milline edu saab virtuaalsel Kissil päriselt olema ja kuidas fännid selle uue ajastu vastu võtavad.