Omanäolise naisvokalisti Sandra Nasići olek ja unikaalne tämber oli ühtaegu elevust tekitav ja uuendusmeelne. Karjääri alguses langetas Guano Apes keerulise otsuse, mitte alistuda muusikatööstuse survele ning nõnda valiti kvantiteedi asemel kvaliteet. See aga tähendab, et nende repertuaaris olevate lugude seast on iga teine peaaegu ülemaailmne hitt alustades «Open Your Eyes», «Lords of the Boards» kuni looni «You Can't Stop Me», «Big in Japan» või «Pretty in Scarlet».