Konkursi asutaja, MUBA klahvpilli osakonna juhtõpetaja Martti Raide on öelnud: «Konkursi idee toetub veendumusele, et pakutav stiimul aitab noortel pianistidel oma talenti avastada, avada ja arendada – saada teadlikuks oma tegelikest võimetest, tuua välja ka see, mis oli siiani varjul. Kõrvuti klaverikunstnike järelkasvu toetamisega on nende pianistlike pidupäevade teine kandev mõte esitada ja väärtustada eesti klaverimuusikat.»