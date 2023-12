«Klaverikunsti» kontserdil kõlab müstik Messiaeni ja Eesti heliloojate muusika

Muusika- ja teatriakadeemia ja Postimehe algatus on väga oluline, sest sooloklaverile pühendatud sündmusi on kontserdiorganisatsioonidel sel hooajal äärmiselt vähe ja maailma juhtiv klassikaline instrument on jäänud teenimatult tähelepanuta.

Lassmanni «Klaverikunsti» sarja kontsert on pühendatud Eesti muusikale ja Prantsuse helilooja-müstiku Olivier Messiaeni loomingule. Messiaen on üks Lassmanni lemmikheliloojaid, Lassmann ongi Messiaeni klaverimuusika n-ö maaletooja Eestis ja mitme tema suurteose Eesti esiettekandja. Messiaeni loomingut on sügavalt mõjutanud katoliiklus, ka religiooni müstiline ja ekstaatiline pool. Samuti on tema helikeeles mõjutusi India raagadest ja Indoneesia gamelanikultuurist.