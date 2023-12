ARVUSTUS ⟩ Seda filmi vaadates pole häbi nutta

Filmi «Kellele ma naeratan» autor on vandeadvokaat ja režissöör Eeva Mägi. Ta on öelnud, et põgeneb kohtudraamadest filmimaailma, aga selle filmi (ja mitte ainult) puhul on näha, kuidas need kaks maailma paratamatult segunevad. Dokumentaalses vormis sünge ja halastamatu pärismaailm saab tunni aja jooksul võimaluse näidata end mustvalges südamlikus filmis.