México Citys avati Kristi Kongi mahukas isikunäitus

Mehhiko pealinnas Méxicos asuvas Karen Huber galeriis on alates 30. novembrist avatud maali- ja installatsioonikunstnik Kristi Kongi mahukas isikunäitus «The Past, the Present, the Future. It is like Indigo, Lilac, and Magenta». Näitus jääb avatuks tuleva aasta 20. jaanuarini.