VIDEO ⟩ «Nähtamatu võitluse» staar Ursel Tilk: Rafaeli tegelaskuju inspireerib mindki

«Ta on rõõmus, Rafaelile on sureva ohvitseri poolt öeldud, et Jumalal on temaga teised plaanid,» ütleb Tilk. «Ega ta ju ilmselt lõpuni ei mõista, mida see tähendab, aga see sõnum annab talle hoo ja uljuse minna, elada seda elu, mis ei ole kohane sellele Nõukogude hallile ilmale,» kirjeldab Ursel Tilk oma kehastatud peategelast filmis «Nähtamatu võitlus».

Nähtamatu on Urseli meelest selles filmis see meie igapäevane sisemine teekond. «See, millest me keegi ei pääse, tee või ära tee, aga need hirmud ja see kuidas ma teistele paistan ja mis meist arvatakse on ikka oluline, ning kuidas ma kogu selle muu maailmaga suhestun on ikka meil kõigil kuidagi igapäevaselt ja nähtamatult kuklas.»