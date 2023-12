Määratluse järgi on see mütoopia, sisuldasa sidus kokkupanu iidsete müütide, moodsa teaduse ja filosoofia põhjal. Lisatud veel ohtralt teatraalseid kalambuure.

Noil viimastel on kohati oht hakata tervikut õõnestama, kuid Juhan Kunderilt (1852–1888) laenatud muinasjutulõim naljalt ei kärise. Kuna Kausi «Imelik peegel» on õieti Kunderi «Imeliku peegli» peegeldus, olnuks ehk sihipärane too algsüžee samade kaante vahel ära trükkida, nagu on esitatud autori selgitus teose sünni kohta.