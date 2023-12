Üle-eelmisel aastal tõlkis Indrek Koff sarja esimese raamatu eesti keelde, nüüd on sellele järgnenud «Üks imetore asi».

Sarja esimene raamat jutustab ühe elu loo, mis ei paista silma õigupoolest millegi poolest – see sarnaneb tuhandete teiste omasugustega. Kuid siin peitubki teose tuum. Meie silme all rulluvad lahti argised hetked ja juhtumised, mis teevad ühest tavalisest küülikust just nimelt tema – Jacominuse. Raamatut ja Jacominust tabas pärast ilmumist tohutu publikumenu.