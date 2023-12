Paabeli Torni auhinna tänavune laureaat, tõlkija Eva Kolli ütles, et pelgas oma sõnavalikut olevat laste jaoks liiga keerulise, aga teisiti ei saanud. See hirm on tõenäoliselt mitmeid kirjanikke-tõlkijaid-kõnelejaid aeg-ajalt tabanud. Aitäh neile, kui nad pole lasknud ennast mõjutada.