NÄDALA FILM ⟩ Kung fu ja õigeusk päästavad Eesti filmi

Kiidetud olgu kõigevägevam, sest ta on paljukannatanud eesti rahvast Rainer Sarneti käe läbi rõõmustanud väga hea filmiga, mida me nii hädasti vajanud oleme. «Nähtamatu võitlus» on suurepäraselt välja kukkunud, pakkudes vaimuka komöödia krobeda kooriku all magusat ja tulikuuma vaimuvalgust. Oma hingeõnnistuse nimel, minge kohe vaatama, ja te näete, et ma ei valeta!