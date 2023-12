Armastajad kohtuvad taas debüütdraamas

Selle nädala kõige tähtsam film on muidugi siinsamas «Nädala filmi» rubriigis ära arvustatud ja soovitatud, mõistagi on see Rainer Sarneti «Nähtamatu võitlus». Aga ega see pole ainuke väärt film kinodes. Soojalt soovitan Celine Songi debüütfilmi «Eelmised elud», milles kohtuvad kaks kaua lahus olnud armastajat, keda elu on viinud teistesse abieludesse, teistesse kultuuridesse ja lausa teistesse maailmajagudesse.