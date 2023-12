Poes käia või linna vahel suristada, siis on Ford täitsa okei. Aga maantee peal ketsi anda või põllu peal paarutada… no sorri vaan, millest me üldse räägime! Ford ei ole BEMM! Iga loll teab seda!

Minu tädi sõidab Fordiga. Täitsa okeilt sõidab naisterahva kohta. Aga see ei ole RALLI! Mis siis, et ta vahel kraavi põrutab või bambusesse paneb, kui hakkab feissarit lugema sõidu ajal. Igal juhul – see ei ole ralli!! Mis siis, et tal suunakad ei tööta. Mida iganes, ralli see pole.