«Manduva lääne autotoodang on meile, venelastele, orgaaniliselt võõras. Ajaloolise ülekohtu tõttu oleme pidanud sõitma kohmakate ja ebamugavate mersude ja BMWdega. Õnneks on see alandusterohke ja kannatusteküllane aeg nüüd lõplikult möödas. Võimas vene autotööstus suudab rahuldada kõiki vene inimeste vajadusi. Veeregu meie suure kodumaa teedel ja tänavatel edaspidi vaid kodumaised autod. Hurraa!»