Suri hiilgav Inglise laulja ja kitarrist

Laine suri täpselt 50 aastat pärast seda, kui Paul McCartney ja Wings andsid välja oma populaarse albumi «Band on the Run», millel Laine mängis kitarri ning kaasa laulis. Pärast Laine'i surma mälestas teda ka McCartney, kes kirjutas Instagramis, et tegemist oli suure talendiga, kellel oli ka võrratu huumorimeel. «Meie teed läksid vahepeal lahku, aga viimastel aastatel saime jälle sõpradeks ja meenutasime toredaid koos veedetud aegu,» lisas McCartney.