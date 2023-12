Uudne muusika- ja multimeediafestival üllatab põnevate artistidega

«Me tahame luua ürituse, mis kõnetaks kõiki alternatiivloomingu huvilisi. Extravaganza eesmärgiks on tuua esile Eesti mitmekesisemad, ent peavoolust eemale jäävad muusika ja kunstitegelased,» rääkis festivali peakorraldaja ja ansambli Intrepid liige Simo Atso ja lubas, et uudse lahendusega multimeediafestivalil kohtuvad Eesti erinevad alternatiiv-skeenede esindajad, et pakkuda külastajale mitmekesist kogemust.

«Kuna igasugusel alternatiivsel kultuuril on viimasel ajal keeruline pääseda päevakorralistesse kanalitesse, on meile äärmiselt oluline hoida omavahel kokku,» sõnas Atso ning selgitas, et selle festivali näol on erinevad alternatiivloomingu harud ühendanud oma jõud, et teha midagi suurt selleks, et looming jõuaks ka tavainimese vaatevälja.