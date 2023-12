Neist enam kui üheksasajast jäi müümata 20 protsenti ehk 181 teost, mis tähendab, et 723 leidis endale uue omaniku enampakkumiste käigus ja nii mõnigi veel neile järgnenud galeriimüügil. Samuti 20 protsenti teostest leidis omaniku alghinnaga, mis näitab, et senist hoogu kunstiturul sees ei ole, kuigi lõppkokkuvõttes on tulemused korralikud. Müümata teoste osakaal kõneleb ennekõike kataloogi kvaliteedist ning alghinnaga müüdud teoste osakaal pakkumiste konkurentsist või siis selle puudumisest. Mõlemal on igal juhul arenguruumi.