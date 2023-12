Aasta muusikuks valiti kogu Eestit puudutanud helilooja

Pärt Uusberg oli XIII noorte laulupeo «Püha on maa» kunstiline juht. Tema Hando Runneli luuletusel «Valgust!» põhinev südamlik laulupeosõnum puudutas kogu Eestit. Pandeemiajärgne noorte laulupidu jääb unustamatuks elamuseks nii osalejatele kui publikule ning läbi raadio- ja teleülekannete jõudis see sadade tuhandete inimesteni. Uusberg on laulupeotraditsioonist osa saanud lapsepõlvest saati, tema loomingut on laulupidudel esitatud 2011. aastast ning laulupeodirigendi debüüt jääb 2019. aastasse.