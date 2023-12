LHV Noor Helilooja 2024 kutsub osalema noori heliloojaid

Konkursi eesmärk on anda noortele võimalus tutvustada oma loomingut laiemale publikule ning saada tagasisidet professionaalsetelt muusikutelt ja heliloojatelt. Konkursi eelvooru esitatud töödest teeb oma valiku heliloojatest koosnev žürii. Žürii koosseis avalikustatakse peale 18. märtsi, kui kõik võistlustööd on saabunud.

Teise vooru pääsenud tööd kantakse ette finaalkontserdil just selleks korraks kokku kutsutud ansambli poolt: Jorma Toots (klaver), Kristin Müürsepp (flööt ja piccolo) ja Gertrud Jeffrei (löökriistad). Ettekannete põhjal valib žürii välja võitjad. Konkursi preemiafondi toetab LHV ja vanema vanusegrupi peavõit on 1000 eurot. Konkursi võiduga kaasneb võimalus luua uus teos festivalile Eesti Muusika Päevad. Konkursi korraldamise koostööpartnerid on Heino Elleri Muusikakool, Klassikaraadio, Eesti Muusika Päevad. Auhinnad panevad välja veel ERSO ja Rahvusvaheline Nüüdismuusika Festival AFEKT.

«Konkurss noortele heliloojatele võiks olla stiimuliks, et oma ideed ära vormistada ja need ka kuuldavaks teha. Inspiratsioon tabab neid, kes kõvasti pingutavad - see moto on saatnud heliloomingu pedagooge läbi ajastute. Muusika loomine ja vastav käsitööoskus saavad mu meelest kiirenduse just praktilise töö käigus, nõnda ei jäägi muud üle kui soovida fantaasiarikkaid ideid ja parimat võimalikku teostust,» kommenteerib konkursi kunstiline juht helilooja Ardo Ran Varres.