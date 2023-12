RAJU ⟩ Five Finger Death Punch annab Tallinnas kontserdi

Bänd loodi Las Vegases 2005. aastal ning nad tõestasid end muusikamaastikul kiirelt: dünaamilise koosseisu ja edetabelite tippu tõusvate albumite kombinatsioon ei lasknud kellelgi kahelda, et tegemist on millegi erakordsega. Bändi liidrid on originaalkoosseisulised Ivan Moody (solist) ja Zoltan Bathory (bass) ning aastate jooksul on ansambel saanud mitmeid auhindu, mis on kinnistanud nende staatust hevimetali legendidena.

Solisti Ivan Moody vokaalid on võimsad ning mees varieerub puhta laulmise ning karjumise vahel, tehes seda mängleva kergusega. Five Finger Death Punch on oma mitmekülgsust korduvalt tõestanud, luues ka edukaid ballaade – see näitab nende oskust luua side laia publikuga. Nende muusikat on erinevatel platvormidel striimitud üle 11 miljardi korra ning viimase viie aasta jooksul on nad hoidnud Billboardi raskeroki edetabelis kindlat kohta esikolmikus.

Hitid «The Bleeding», «Hard to See» ja «Wrong Side of Heaven» on saanud palju kiidusõnu ning ka erinevaid auhindu, näiteks RadioContraband Rock Radio auhinna ja plaatinumsertifikaadid. Five Finger Death Punchi helipilt on äratuntavalt omapärane: segu rasketest riffidest, meloodilistest refräänidest ja sotsiaalselt tundlikest laulusõnadest. Seda tõestavad plaatina- ja kuldalbumite staatusesse tõusnud plaadid, alates debüütalbumist «The Way of the Fist» lõpetades viimase albumiga «Afterlife».

Five Finger Death Punchi laivsõud on täis plahvatuslikku energiat ja üliintensiivsed – fännid saavad kahtlemata võimsa elamuse. Teel tulevikku kasutavad nad ka viimase sõna tehnoloogiaid, et luua veelgi kaasahaaravam atmosfäär.

Seda kõike saad sa kogeda ja öelda, kui võtad osa Five Finger Death Punchi Tallinna kontserdist Unibet Arenal 11. juunil 2024. Piletite eelmüük Live Nation klubiliikmetele algab 14. detsembril kell 11. Piletid lähevad laiemale avalikkusele müüki 15. detsembril kell 11 Piletilevi veebilehel ja müügipunktides.