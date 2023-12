KONFLIKT ⟩ Juhtiv näitleja koondati, etendused jäävad ära. Mis toimub Vene teatris?

Ja siit jõuamegi loo peamise intriigini. Kuu aega tagasi lahkus Ilja Nartov ootamatult teatrist. Etendustesse, kus ta mängis, oli vaja teisi näitlejaid. Lavastaja Artjom Garejev sai samuti ülesande tuua lavastusse «Charoni koor» uus näitleja. Garejev pakkus Nartovi rolli Viktor Marvinit.

Ilmselgelt ei nõustunud teatri juhtkond Garejevi valikuga, kuid Garejev nõudis just nimelt Marvinit. Tulemus on meile teada – lavastus võeti repertuaarist maha. Eespool mainitud anonüümne allikas ütles, et direktoril on Artjom Garejeviga kohtumiste protokollid, millest selgub, et lavastaja «ise tegi kõik, et lavastust ei oleks».

Rääkisime lavastaja Artjom Garejeviga ja küsisime, miks ta tegi kõik, et tema lavastust ei oleks. «Mul on kummaline midagi niisugust kolleegidelt kuulda. See on nagu vanema süüdistamine, et ta soovib oma lapsele halba. Ükski lavastaja ei taha, et tema etendus maha võetakse,» oli Garejev kuuldu üle üllatunud.

Protokollide kohta ütles Garejev, et neis pole midagi halba, aga Vene teatris polnud kunagi kombeks tööküsimustes niimoodi suhelda.

Artjom Garejevi sõnul ta ise ajakirjanike juurde ei läinud, tal paluti olukorda kommenteerida. «Minu seisukoht on järgmine: ära roni, kuni ei küsita, aga kui küsiti, siis räägi tõtt.» Tõde on lavastaja sõnul see, et keegi ei kavatsenud «Charoni koori» repertuaarist eemaldada hoolimata sellest, et Ilja Nartov mängis selles üht peaosa.