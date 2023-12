ARVUSTUS ⟩ Mis mängu me mängime?

Või ei saa, ma tegelikult ei tea. Selline meeleolu valdas mind kahe nädala eest, reedel kell 20 Ljubljanas, mil õhtujuhi rolli astunud Katarina Stegnar haaras mikrofoni, jalutas aeglaselt meie vahel ringi ja palus nuputada välja vastuseid. Nuputuste käigus tuli välja, et Ljubljana ja Tallinn (või Sloveenia ja Eesti) on päris sarnased. Kui mõelda näiteks kahe linna (ja riigi) suurusele. Väiksed. Või ajaloole – mõlemas riigis on aset leidnud tänini südant pitsitav rahvusliku mõõtmega tragöödia: Eestis reisiparvlaeva Estonia hukk ja Sloveenias (tollal küll veel Jugoslaavias) lennuõnnetus Korsika saarel San-Pietro mäel. Mõlemal maal sajab ka lund!