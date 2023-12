ARVUSTUS ⟩ Seksterapeudi näitus loob oaase kehadele ja hingedele

See pani mind kergelt ohkama ja kuna ei tahtnud teose vaatamist enda jaoks kommentaaridel rikkuda lasta, tõusin püsti ja läksin seltskonnast eemale vaatama. Siit ka selle teose oaasi-metafoor, sest see video on minu jaoks hea turvaline oaas, mida vaadates saab maailma eest põgeneda.